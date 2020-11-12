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Гимнастка Солдатова жалеет: «Я открылась вам, и это делает меня уязвимой»

11:28
Александра Солдатова. Фото Instagram Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.

В публикации спортсменка пожаловалась на то, что стала более открытой в социальных сетях.

«Во-первых, как же не хватает солнца! Во-вторых, что-то в последнее время я стала слишком разговорчивая в своих сторис. Я открываюсь вам, и это делает меня более уязвимой. Так что я подумаю, как быть. Быть открытой, но уязвимой, или все-таки как кремень», — написала у себя в сторис Солдатова.

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