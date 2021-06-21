Гимнастка Солдатова выложила откровенное фото в черном купальнике
08:47
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое фото у себя в Instagram.
Спортсменка выложила фотографию в черном купальнике и порассуждала на тему летней жары.
«Как спасаемся в жаркую погоду? Или это мне вечно жарко?», — написала у себя в Instagram Солдатова.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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