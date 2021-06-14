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Гимнастка Солдатова выложила фото на доске для сапсерфинга в обтягивающих черных лосинах

14:04
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в Instagram новую фотографию.

23-летняя спортсменка сфотографировалась на доске для сапсерфинга в обтягивающих черных лосинах.

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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