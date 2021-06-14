Гимнастка Солдатова выложила фото на доске для сапсерфинга в обтягивающих черных лосинах
14:04
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в Instagram новую фотографию.
23-летняя спортсменка сфотографировалась на доске для сапсерфинга в обтягивающих черных лосинах.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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