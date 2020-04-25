Гимнастка Солдатова потрясла своей растяжкой: она выполнила трюк на самокате
18:41
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в своем Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала, как катается на самокате, выполняя заднюю затяжку.
Солдатова перекинула ногу за голову, управляя в этот момент самокатом.
«Я тут покатаюсь немножко», — подписала видео гимнастка.
«Королева», — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.
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