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Гимнастка Солдатова потрясла своей растяжкой: она выполнила трюк на самокате

18:41
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в своем Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала, как катается на самокате, выполняя заднюю затяжку.

Солдатова перекинула ногу за голову, управляя в этот момент самокатом.

«Я тут покатаюсь немножко», — подписала видео гимнастка.

«Королева», — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.

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