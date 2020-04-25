Гимнастка Солдатова потрясла своей растяжкой: она выполнила трюк на самокате

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в своем Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала, как катается на самокате, выполняя заднюю затяжку.

Солдатова перекинула ногу за голову, управляя в этот момент самокатом.

«Я тут покатаюсь немножко», — подписала видео гимнастка.

«Королева», — написали в комментариях под новым постом Солдатовой.

Гимнастка Солдатова поразила своей гибкостью: она закрыла кухонный шкаф ногой