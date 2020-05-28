Гимнастка Солдатова поразила соцсети новым видео в трусах: идеальные формы

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала видео с тренировки по теннису.

Солдатова занималась на корте в тренировочных трусах и в белой рубашке. Все эти движения гимнастка делала под музыку.

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