Гимнастка Солдатова поразила соцсети новым видео в трусах: идеальные формы
16:35
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская спортсменка показала видео с тренировки по теннису.
Солдатова занималась на корте в тренировочных трусах и в белой рубашке. Все эти движения гимнастка делала под музыку.
Гимнастка Солдатова похвасталась внеземной растяжкой на турнике и показала идеальный живот
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