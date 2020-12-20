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Гимнастка Солдатова показала, как делает мостик и танцует: «Гибкость фантастическая»

18:47
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила новый пост у себя в Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам, как разминается в зале.

«Гибкость просто фантастическая», — отреагировал один из поклонников спортсменки.

«У меня болит спина, когда я вижу, что ты делаешь. Великий спортсмен», — добавил другой пользователь.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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