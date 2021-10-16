Гимнастка Солдатова показала фото в тонкой черной водолазке

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram.

23-летняя спортсменка выложила фотографии в тонкой черной водолазке, предложив подписчикам выбрать лучшую.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.