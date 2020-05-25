Гимнастка Солдатова похвасталась внеземной растяжкой на турнике и показала идеальный живот

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. 21-летняя российская гимнастка показала видео с тренировки на турнике.

Солдатова выполнила шпагат в висе головой вниз, сделав несколько раз затяжку левой ногой. В концовке ролика гимнастка выполнила упражнение на пресс, показав свой живот.

«Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей», — подписала видео Солдатова.

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