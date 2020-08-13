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Гимнастка Солдатова по-кошачьи закинула ногу за голову рядом с памятником Петру I

19:36
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии из Парка Горького в Москве.

Спортсменка сделала шпагат в стойке и закинула ногу за голову на фоне памятника Петру I.

«Training time («время тренировки» — англ.). Приятное с полезным», — написала в Instagram Солдатова.

Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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