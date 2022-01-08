«Выходи за меня». Гимнастка Солдатова похвасталась своей растяжкой на видео

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram выложила видео, в котором показала свою растяжку.

«Тикток стаил? или почему бы и нет) восстановить видео из него сюда», — написала Солдатова.

«Выходи за меня», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Напомним, в декабре 2020 года 23-летняя гимнастка завершила спортивную карьеру. Также она является трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016).