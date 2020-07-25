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Гимнастка Солдатова опубликовала архивные фото в купальнике: идеальный ракурс

17:09
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram архивные фотографии в купальнике.

22-летняя российская спортсменка вспомнила о прошлогоднем отпуске. На снимках девушка лежит на доске для серфинга.

«Летом полагаются летние фото, и пусть я сейчас не там», — написала в Instagram Солдатова.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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