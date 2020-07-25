Гимнастка Солдатова опубликовала архивные фото в купальнике: идеальный ракурс
17:09
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram архивные фотографии в купальнике.
22-летняя российская спортсменка вспомнила о прошлогоднем отпуске. На снимках девушка лежит на доске для серфинга.
«Летом полагаются летние фото, и пусть я сейчас не там», — написала в Instagram Солдатова.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
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