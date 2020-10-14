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Гимнастка Солдатова обнажила ножки и показала шпагат у колонны

13:47
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в сторис своего Instagram.

22-летняя российская спортсменка вновь поразила подписчиков своей растяжкой, сделав шпагат у колонны в коротких шортиках.

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