Гимнастка Солдатова обнажила ножки и показала шпагат у колонны
13:47
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в сторис своего Instagram.
22-летняя российская спортсменка вновь поразила подписчиков своей растяжкой, сделав шпагат у колонны в коротких шортиках.
Новое фото Солдатовой pic.twitter.com/RWZjguT9RB— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 14, 2020
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