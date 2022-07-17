Гимнастка Севастьянова выложила фото в оранжевом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в оранжевом купальнике на отдыхе в Монте-Карло.

Каролина Севастьянова. Из личного архива

Подписчики оценили новое фото девушки:

«Супер»,

«Ты прекрасна»,

«Секси»,

«Красотка»,

«Огонь».

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.

Она объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне.