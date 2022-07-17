Гимнастка Севастьянова выложила фото в оранжевом купальнике
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.
Девушка сфотографировалась в оранжевом купальнике на отдыхе в Монте-Карло.
Каролина Севастьянова.
Из личного архива
Подписчики оценили новое фото девушки:
«Супер»,
«Ты прекрасна»,
«Секси»,
«Красотка»,
«Огонь».
27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.
Она объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне.
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