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Сегодня, 15:56

Гимнастка Севастьянова выложила фото в оранжевом купальнике

Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Из личного архива
Каролина Севастьянова.
Фото Из личного архива
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в оранжевом купальнике на отдыхе в Монте-Карло.

Каролина Севастьянова. Фото Из личного архива
Каролина Севастьянова.
Из личного архива

Подписчики оценили новое фото девушки:

«Супер»,

«Ты прекрасна»,

«Секси»,

«Красотка»,

«Огонь».

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.

Она объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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