Гимнастка Севастьянова выложила фото в маленьком зеленом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка выложила фотографию из бассейна в маленьком зеленом купальнике.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.