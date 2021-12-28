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Гимнастка Севастьянова выложила фото в маленьком зеленом купальнике

06:00
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка выложила фотографию из бассейна в маленьком зеленом купальнике.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

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