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Гимнастка Севастьянова вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России

11:38
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России. Рейтинг составлен читателями журнала Maxim.

Севастьянова заняла 25-е место по итогам голосования.

«Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь. Ну как не пожалеть несчастную девушку? Только сразу предупреждение: Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в Instagram», — говорится в описании профиля Севастьяновой на сайте Maxim.

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Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Дополнительная информация:

https://www.maximonline.ru/top100/results/

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