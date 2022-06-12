Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в узком красном купальнике

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала откровенное фото в красном, плотно прилегающем купальнике.

Девушка сделала снимок в зеркале, чтобы весь образ был виден.

Каролина Севастьянова. Соцсети

Ранее 27-летняя спортсменка показала снимок в красном платье с глубоким декольте из автомобиля.

Каролина Севастьянова была участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.