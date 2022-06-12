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Сегодня, 09:15

Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в узком красном купальнике

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала откровенное фото в красном, плотно прилегающем купальнике.

Девушка сделала снимок в зеркале, чтобы весь образ был виден.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Соцсети

Ранее 27-летняя спортсменка показала снимок в красном платье с глубоким декольте из автомобиля.

Каролина Севастьянова была участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Каролина Севастьянова
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