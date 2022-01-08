«Глубокая прокачка мышц пресса». Гимнастка Севастьянова выложила откровенное фото в купальнике
Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в купальнике с прессом
22:15
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.
26-летняя россиянка показала подписчикам откровенное фото в купальнике на пляже. Девушка отдыхает на острове Сен-Бартелеми.
«Шоколадка», — написал подписчик в комментариях под фото.
«Не перестаю наслаждаться природной красотой Каролины, но хочу отметить отменную физическую форму, и главное, и что видно на данном фото, глубокая прокачка нижних мышц пресса. Каролина, браво, так держать, дорогая», — отреагировал другой пользователь Instagram.
Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.
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