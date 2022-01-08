«Глубокая прокачка мышц пресса». Гимнастка Севастьянова выложила откровенное фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя россиянка показала подписчикам откровенное фото в купальнике на пляже. Девушка отдыхает на острове Сен-Бартелеми.

«Шоколадка», — написал подписчик в комментариях под фото.

«Не перестаю наслаждаться природной красотой Каролины, но хочу отметить отменную физическую форму, и главное, и что видно на данном фото, глубокая прокачка нижних мышц пресса. Каролина, браво, так держать, дорогая», — отреагировал другой пользователь Instagram.

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.