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Гимнастка Севастьянова показала фото в миниатюрных белых трусиках

Гимнастка Севастьянова показала фотографию в белом купальнике
12:44
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя девушка показала фотографию в белом купальнике.

На снимке гимнастка запечатлена в момент плавания в бассейне.

«Красиво же?» — подписала фотографию Севастьянова.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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