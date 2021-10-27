Гимнастка Севастьянова показала фото в миниатюрных белых трусиках

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя девушка показала фотографию в белом купальнике.

На снимке гимнастка запечатлена в момент плавания в бассейне.

«Красиво же?» — подписала фотографию Севастьянова.