Гимнастка Севастьянова показала фото в миниатюрных белых трусиках
Гимнастка Севастьянова показала фотографию в белом купальнике
12:44
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя девушка показала фотографию в белом купальнике.
На снимке гимнастка запечатлена в момент плавания в бассейне.
«Красиво же?» — подписала фотографию Севастьянова.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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