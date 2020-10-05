Гимнастка Севастьянова и жена Малкина — в списке 100 самых сексуальных женщин страны
Журнал MAXIM представил новую четверку участниц своего конкурса «100 самых сексуальных женщин страны».
На этот раз в список вошли гимнастка Каролина Севастьянова и жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова.
«Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь», — говорится в описании с предупреждением: «Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в Инстаграме».
О Кастеровой в посте написали: «Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских «Пингвинов», Анна старается не отставать от него по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом, ну и всем остальным, идеальным, тоже. Наверное, никто из верхушки нашего рейтинга не заботится так мало о своей публичности, при этом ухитряясь сохранять любовь электората».
Компанию им в четверке составили певица Настя Каменских и актриса Екатерина Климова.
Каждый день мы знакомим тебя с участницами конкурса «100 самых сексуальных женщин страны», который проходит на сайте MAXIM прямо сейчас. Сегодняшние участницы: Каролина Севастьянова @karolisha.s Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь. Ну как не пожалеть несчастную девушку? Только сразу предупреждаем: Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в «Инстаграме». Анна Кастерова @anna_kasterova Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских «Пингвинов», Анна она старается не отставать от него по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом, ну и всем остальным, идеальным, тоже. Наверное, никто из верхушки нашего рейтинга не заботится так мало о своей публичности, при этом ухитряясь сохранять любовь электората. Как? Просто посмотри на эти фото. Настя Каменских @kamenskux Горячая украинская певица продолжает эпатировать фанатов своими откровенными фото (даром что замужем). А заодно популяризирует утренние гимнастические упражнения, причем легко делает это в поле и без одежды. Конечно, скандал, но все бы скандалы были такими приятными! Екатерина Климова @klimovagram У нее четверо детей, а она все равно выкладывает свои фотки без макияжа — и выглядит как школьница. В чем секрет вечной красоты, актриса не говорит, а ведь тем временем ее старшая дочь поступила на журфак МГУ. По традиции приглашаем Екатерину на нашу обложку. Встретите — передайте. Голосуй за ту, которую считаешь самой достойной титула «Самая сексуальная женщина страны» на сайте MAXIM. Ссылка в био!