Журнал MAXIM представил новую четверку участниц своего конкурса «100 самых сексуальных женщин страны».

На этот раз в список вошли гимнастка Каролина Севастьянова и жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова.

«Во время карантина со спортивными соревнованиями дела обстояли не очень, поэтому олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без) и жаловалась на первую любовь», — говорится в описании с предупреждением: «Каролина считает, что у настоящего мужчины не должно быть страницы в Инстаграме».

О Кастеровой в посте написали: «Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских «Пингвинов», Анна старается не отставать от него по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом, ну и всем остальным, идеальным, тоже. Наверное, никто из верхушки нашего рейтинга не заботится так мало о своей публичности, при этом ухитряясь сохранять любовь электората».

Компанию им в четверке составили певица Настя Каменских и актриса Екатерина Климова.