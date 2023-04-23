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Сегодня, 19:32

Гимнастка Мельникова выложила фото в купальнике с отдыха на Шри-Ланке

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Ангелина Мельникова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

22-летняя девушка выложила снимки в купальнике с отдыха на Шри-Ланке.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Игр в командном первенстве, двукратная чемпионка Европейских игр и четырехкратная чемпионка Европы.

Ангелина Мельникова
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