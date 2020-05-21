Гимнастка Кудрявцева рассказала о наборе веса во время беременности

Серебряный призер в художественной гимнастике Олимпйиских игр в Рио Яна Кудрявцева рассказала, как набрала большой вес во время беременности.

— За первую беременность набрала около 14-15 килограммов, — цитирует Кудрявцеву Team Russia. — Муж говорит: если бы со спины увидел, то даже не понял бы, что ты беременная — все ушло в живот.

В эту беременность набрала пока совсем немного. Зато у меня чаще играют гормоны — могу поплакать просто так, поругаться, потом успокоиться. В первую беременность даже не чувствовала ничего. Никаких пищевых предпочтений — ни тогда, ни сейчас.