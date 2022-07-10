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Сегодня, 09:47

Чуть не спалила грудь: гимнастка Севастьянова выложила провокационное фото

Севастьянова поделилась провокационным фото в соцсетях
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото личные соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото личные соцсети
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

На снимке спортсменка, одетая в зеленое платье с глубоким декольте, позирует перед камерой.

Каролина Севастьянова. Фото личные соцсети
Каролина Севастьянова.
личные соцсети

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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