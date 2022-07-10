Чуть не спалила грудь: гимнастка Севастьянова выложила провокационное фото
Севастьянова поделилась провокационным фото в соцсетях
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.
На снимке спортсменка, одетая в зеленое платье с глубоким декольте, позирует перед камерой.
Каролина Севастьянова.
личные соцсети
27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.
Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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