Чуть не спалила грудь: гимнастка Севастьянова выложила провокационное фото

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

На снимке спортсменка, одетая в зеленое платье с глубоким декольте, позирует перед камерой.

Каролина Севастьянова. личные соцсети

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.