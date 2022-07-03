«Какая кошечка»: гимнастка Севастьянова выложила фото в узеньком леопардовом купальнике
Гимнастка Севастьянова выложила фото в узеньком леопардовом купальнике
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.
На снимке спортсменка в узеньком леопардовом купальнике.
Каролина Севастьянова.
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Подписчики гимнастки оценили новый пост:
«Какая кошечка»
«Красотка»
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27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.
Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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