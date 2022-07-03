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«Какая кошечка»: гимнастка Севастьянова выложила фото в узеньком леопардовом купальнике

Гимнастка Севастьянова выложила фото в узеньком леопардовом купальнике
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Личные соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Личные соцсети
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

На снимке спортсменка в узеньком леопардовом купальнике.

Каролина Севастьянова. Фото Личные соцсети
Каролина Севастьянова.
Личные соцсети

Подписчики гимнастки оценили новый пост:

«Какая кошечка»

«Красотка»

«Прекрасная леди»

«Одна из самых красивых девушек в мире»

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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