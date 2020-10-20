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Гимнастка Дмитриева похвасталась потрясающей растяжкой в лосинах с олимпийскими кольцами

16:15
Дарья Дмитриева. Фото Instagram
Дарья Дмитриева. Фото Instagram
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Серебряная призерка Олимпиады-2012 в многоборье Дарья Дмитриева опубликовала в Instagram новые фото. Российская гимнастка предлагает подписчикам выбрать, какой из двух кадров лучше.

«И так, мы с вами выбирали какое из двух фото вам нравится больше. Теперь я напишу несколько фактов о себе, которых вы не знаете. Или кто-то и знает», — подписала публикацию Дмитриева.

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