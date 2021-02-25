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«Футуристичная королева». Ирина Шейк превратилась в зеленую русалку

21:14
Ирина Шейк. Фото Instagram
Ирина Шейк. Фото Instagram

Бывшая невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Ирина Шейк снялась в необычном образе для модного журнала. Российская модель предстала в образе зеленой русалки.

Фотосессия Шейк пришлась подписчикам по душе, однако некоторые не удержались от забавных сравнений.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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