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Футболистка сборной США показала откровенную фотосессию топлес с баскетболисткой

21:15
Меган Рапино. Фото AFP
Меган Рапино. Фото AFP

Футболистка сборной США Меган Рапино и ее невеста, бывшая баскетболистка Сью Берд, опубликовали в Instagram откровенную фотосессию.

Девушки фотографировались для журнала GQ. Фотографии Рапино и Берд подписали одинаково: «Современные любовники».

35-летняя футболистка и 40-летняя футболистка познакомились в 2016 году на Олимпийских играх в Рио. В октябре 2020 года обладательница Золотого Мяча-2019 и четырехкратная чемпионка женской НБА объявили о помолвке.

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