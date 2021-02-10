Футболистка сборной США показала откровенную фотосессию топлес с баскетболисткой

Футболистка сборной США Меган Рапино и ее невеста, бывшая баскетболистка Сью Берд, опубликовали в Instagram откровенную фотосессию.

Девушки фотографировались для журнала GQ. Фотографии Рапино и Берд подписали одинаково: «Современные любовники».

35-летняя футболистка и 40-летняя футболистка познакомились в 2016 году на Олимпийских играх в Рио. В октябре 2020 года обладательница Золотого Мяча-2019 и четырехкратная чемпионка женской НБА объявили о помолвке.