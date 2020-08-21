Футболист «Локомотива» Баринов оценил фото Сотниковой в облегающем костюме

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новые фото в синем облегающем костюме в своем Instagram.

«Кто помнит этот костюм? Какую программу я в нем катала? P. S.: когда влезла в костюм почти 10-ти летней давности. Да, мне было 15, когда я в нем выступала», — написала в Instagram Сотникова.

Красоту фигуристки оценил полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов. Хавбек лайкнул пост Сотниковой.

Баринов оценил новое фото Сотниковой https://t.co/OkcUgiE7vg pic.twitter.com/5aCFeKtXJH — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) August 21, 2020

«Встреча года». Сотникова показала фото с футболистом «Локомотива» Бариновым