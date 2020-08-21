  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Футболист «Локомотива» Баринов оценил фото Сотниковой в облегающем костюме

18:35
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
Теги:

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новые фото в синем облегающем костюме в своем Instagram.

«Кто помнит этот костюм? Какую программу я в нем катала? P. S.: когда влезла в костюм почти 10-ти летней давности. Да, мне было 15, когда я в нем выступала», — написала в Instagram Сотникова.

Красоту фигуристки оценил полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов. Хавбек лайкнул пост Сотниковой.

«Встреча года». Сотникова показала фото с футболистом «Локомотива» Бариновым

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 72988
Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир