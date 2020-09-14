«Фото в купальнике нам больше нравится». Фанаты сравнили Ефимову с Волочковой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram. Пользователи в комментариях оценили фото. Один из них сравнил спортсменку с балериной Анастасией Волочковой.

Lmazsul: «Фото в купальнике нам больше нравится»

barkunov.evgeny: На Волочкову похожа на этой фоткеkirill__russia__

kirill__russia__: Зеленоглазое такси

morozoff68: Ой! Перелистнул и почти отпрянул) взгляд с фото пронзает.

28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр (одна бронзовая и две серебряные медали), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.