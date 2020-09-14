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«Фото в купальнике нам больше нравится». Фанаты сравнили Ефимову с Волочковой

17:53
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram. Пользователи в комментариях оценили фото. Один из них сравнил спортсменку с балериной Анастасией Волочковой.

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Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Lmazsul: «Фото в купальнике нам больше нравится»

barkunov.evgeny: На Волочкову похожа на этой фоткеkirill__russia__

kirill__russia__: Зеленоглазое такси

morozoff68: Ой! Перелистнул и почти отпрянул) взгляд с фото пронзает.

28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр (одна бронзовая и две серебряные медали), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFGteDIp_Ao/

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