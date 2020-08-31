«Фото просто бомба». Подписчики оценили новый пост девушки Авербуха актрисы Арзамасовой
11:05
Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала эффектный снимок в Instagram. Подписчики оценили фото.
glo_riya_: «Как всегда хороша собой».
_sofia_minkina_: «Вау, очень красивое фото. Мне бы к морю».
bagriantsev.roman: «На краю земли. Красивое фото!»
rostichki: «Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временем».
babystaisssh: «Лиза, вы как всегда обворожительны».
Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временим