«Фото просто бомба». Подписчики оценили новый пост девушки Авербуха актрисы Арзамасовой

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала эффектный снимок в Instagram. Подписчики оценили фото.

glo_riya_: «Как всегда хороша собой».

_sofia_minkina_: «Вау, очень красивое фото. Мне бы к морю».

bagriantsev.roman: «На краю земли. Красивое фото!»

rostichki: «Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временем».

babystaisssh: «Лиза, вы как всегда обворожительны».

Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временим