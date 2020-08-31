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«Фото просто бомба». Подписчики оценили новый пост девушки Авербуха актрисы Арзамасовой

11:05
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала эффектный снимок в Instagram. Подписчики оценили фото.

glo_riya_: «Как всегда хороша собой».

_sofia_minkina_: «Вау, очень красивое фото. Мне бы к морю».

bagriantsev.roman: «На краю земли. Красивое фото!»

rostichki: «Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временем».

babystaisssh: «Лиза, вы как всегда обворожительны».

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

rostichki

Просто бомба, наслаждайтесь жизнью и временим

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