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«Фигурка просто идеальная». Откровенное фото жены Ковальчука в вязаной кофточке

28 июля 2020, 23:18
Николь Ковальчук. Фото Instagram.
Николь Ковальчук. Фото Instagram.
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Николь Ковальчук, супруга форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новую фотографию в Instagram.

summer vibes?

Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial)

На фото жена хоккеиста позирует в вязаных вещах на голое тело. Снимок оценил и сам Ковальчук, оставив комментарий с сердечком и пламенем. Фото также понравилось жене футболиста Юрия Жиркова Инне.

Не остались в стороне и другие подписчики: olga_nicko: «Николь, ты наша мотивашечка. Такая красотка! Фигура супер», alexsandrova_t: «Я не знаю более красивую маму 4 детей», olga_yoga_love: «Какое красивое фото! Фигурка просто идеальная!»

Илья и Николь Ковальчук состоят в браке с 2007 года. У пары четверо детей: двое сыновей и две дочки.

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