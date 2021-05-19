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Фигуристка Туктамышева показала фото в красном платье на фоне пляжа

09:15
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 24-летняя спортсменка в красном платье на пляже. Туктамышева отдыхает на Мальдивах.

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Туктамышева в 2021 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Тренером спортсменки является Алексей Мишин.

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