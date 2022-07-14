Фигуристка Степанова опубликовала фото в купальнике, показав всем свою стройную фигуру
Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, опубликовала фото в синем купальнике, показав свою стройную фигуру. Девушка, судя по снимкам, проводит время в горах Красной Поляны.
Александра Степанова.
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«Как же здесь прекрасно», — подписала свою новую фотографию спортсменка.
Степанова находится в Сочи вместе с Букиным, где они выступают в ледовых шоу.
26-летняя Степанова и 28-летний Букин — двукратные чемпионы России в танцах на льду. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.
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