Фигуристка Степанова опубликовала фото в купальнике, показав всем свою стройную фигуру

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, опубликовала фото в синем купальнике, показав свою стройную фигуру. Девушка, судя по снимкам, проводит время в горах Красной Поляны.

Александра Степанова. соцсети

«Как же здесь прекрасно», — подписала свою новую фотографию спортсменка.

Степанова находится в Сочи вместе с Букиным, где они выступают в ледовых шоу.

26-летняя Степанова и 28-летний Букин — двукратные чемпионы России в танцах на льду. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.