«Соблазнительные изгибы». Фигуристка Скопцова показала фото в зеленых трусиках на пляже

Фигуристка Скопцова показала откровенное фото в зеленом бикини на пляже

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала новое фото в Instagram.

21-летняя спортсменка сфотографировалась на пляже в зеленом купальнике.

«Соблазнительные изгибы, красотка!» — прокомментировал пост один из пользователей.

В комментариях под фото пришла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она оставила эмодзи влюбленного лица.

В сезоне-2021/22 пара выиграла турнир в Венгрии и заняла первое место на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. На чемпионате страны Скопцова и Алешин заняли шестое итоговое место.