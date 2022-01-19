«Соблазнительные изгибы». Фигуристка Скопцова показала фото в зеленых трусиках на пляже
Фигуристка Скопцова показала откровенное фото в зеленом бикини на пляже
Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала новое фото в Instagram.
21-летняя спортсменка сфотографировалась на пляже в зеленом купальнике.
«Соблазнительные изгибы, красотка!» — прокомментировал пост один из пользователей.
В комментариях под фото пришла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она оставила эмодзи влюбленного лица.
В сезоне-2021/22 пара выиграла турнир в Венгрии и заняла первое место на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. На чемпионате страны Скопцова и Алешин заняли шестое итоговое место.
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