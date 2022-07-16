Фигуристка Самодурова похвасталась накаченным прессом в коротких шортиках
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.
Спортсменка выложила фотографию в коротких шортах.
Софья Самодурова.
Фото Соцсети
Ранее фигуристка выкладывала фото в облегающем белом топе.
19-летняя Самодурова — чемпионка Европы в женском одиночном катании. В мае 2022 года спортсменка объявила о завершении карьеры и вошла в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию.
Источник: самод
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