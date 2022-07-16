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Сегодня, 10:55

Фигуристка Самодурова похвасталась накаченным прессом в коротких шортиках

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софья Самодурова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографию в коротких шортах.

Софья Самодурова. Фото Соцсети
Софья Самодурова.
Фото Соцсети

Ранее фигуристка выкладывала фото в облегающем белом топе.

19-летняя Самодурова — чемпионка Европы в женском одиночном катании. В мае 2022 года спортсменка объявила о завершении карьеры и вошла в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию.

Источник: самод
Софья Самодурова
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