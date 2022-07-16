Фигуристка Самодурова похвасталась накаченным прессом в коротких шортиках

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила фотографию в коротких шортах.

Софья Самодурова. Фото Соцсети

Ранее фигуристка выкладывала фото в облегающем белом топе.

19-летняя Самодурова — чемпионка Европы в женском одиночном катании. В мае 2022 года спортсменка объявила о завершении карьеры и вошла в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию.