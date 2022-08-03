Фигуристка Константинова выложила фото в пиджаке на голое тело
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в своей соцсети. Девушка показала интригующий снимок в черном пиджаке на голое тело.
Станислава Константинова.
Фото Соцсети
Подписчики прокомментировали фотографию девушки:
«Красотка! А взгляд какой».
«Невероятная красавица».
«Потрясающий образ».
Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.
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