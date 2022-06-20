Фигуристка Константинова показала фото в белой футболке с глубоким декольте
Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новую фотографию в своих соцсетях.
21-летняя спортсменка показала снимок в белой футболке с глубоким декольте.
Один из подписчиков в комментариях написал: «О, у Стаси тоже компоненты увеличились». Константинова ответила на его слова: «Готовлюсь к повышению возрастного ценза».
Станислава Константинова.
Личные соцсети
Ранее Константинова сообщила о решении начать тренерскую деятельность. На летних сборах в Сочи спортсменка будет заниматься с юниорами. Однако карьеру фигуристка пока не планирует завершать.
Константинова является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.
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