Фигуристка Константинова показала фото в белой футболке с глубоким декольте

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новую фотографию в своих соцсетях.

21-летняя спортсменка показала снимок в белой футболке с глубоким декольте.

Один из подписчиков в комментариях написал: «О, у Стаси тоже компоненты увеличились». Константинова ответила на его слова: «Готовлюсь к повышению возрастного ценза».

Станислава Константинова. Личные соцсети

Ранее Константинова сообщила о решении начать тренерскую деятельность. На летних сборах в Сочи спортсменка будет заниматься с юниорами. Однако карьеру фигуристка пока не планирует завершать.

Константинова является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.