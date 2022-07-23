Фигуристка Константинова опубликовала фото в вечернем платье с сексуальным вырезом

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в черном вечернем платье с сексуальным вырезом, который подчеркивает ее грудь.

Станислава Константинова. Фото Соцсети Из личного архива

Ранее Константинова заявила, что решила начать тренерскую карьеру.

Спортсменка является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.