Фигуристка Константинова опубликовала фото в вечернем платье с сексуальным вырезом
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.
Девушка сфотографировалась в черном вечернем платье с сексуальным вырезом, который подчеркивает ее грудь.
Станислава Константинова. Фото Соцсети
Из личного архива
Ранее Константинова заявила, что решила начать тренерскую карьеру.
Спортсменка является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.
Новости