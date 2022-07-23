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Фигуристка Константинова опубликовала фото в вечернем платье с сексуальным вырезом

Читать «СЭ» в
Станислава Константинова.
Фото Соцсети
Станислава Константинова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в черном вечернем платье с сексуальным вырезом, который подчеркивает ее грудь.

Станислава Константинова. Фото Из личного архива
Станислава Константинова. Фото Соцсети
Из личного архива

Ранее Константинова заявила, что решила начать тренерскую карьеру.

Спортсменка является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.

Станислава Константинова
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