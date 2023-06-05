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Сегодня, 22:42

«Где трусы?» Фигуристка Худайбердиева показала фото в провокационном бикини

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка выложила снимок с пирса в голубом купальнике.

Фото Соцсети

«Шагаю на завтрак, который проспала», — подписала снимок спортсменка.

«Лиза, где трусы?» — написала в комментариях под постом бывшая фигуристка Станислава Константинова.

«Так я в купальнике», — ответила Худайбердиева.

«Стась, трусы на Мальдивах — это бесполезный атрибут, без них загар лучше, мы-то знаем», — вмешалась в диалог фигуристка Анастасия Скопцова.

«Вот-вот, Стася, тебе ли не знать, вообще не понимаю вопроса», — добавила Худайбердиева.

В сезоне-2022/23 Худайбердиева в паре с Егором Базиным стала чемпионкой России в танцах на льду. В начале апреля 2023 года спортсмены перешли из группы тренера Дениса Самохина к Александру Жулину.

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