«Какие пухлые губки». Фигуристка Худайбердиева поразила своей красотой
Фигуристка Худайбердиева показала новое фото в элегантном топе
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила новое фото в своих соцсетях. Девушка опубликовала снимок в элегантном коричневом топе, подчеркивающем ее фигуру.
«Сорри за жару в городе», — подписала снимок спортсменка.
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Подписчики в комментариях оценили образ девушки:
«Какие пухлые губки».
«Вот это жара!»
«Огонь, красавица».
19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2022 они завоевали бронзовые медали.
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