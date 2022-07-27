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Сегодня, 19:47

«Какие пухлые губки». Фигуристка Худайбердиева поразила своей красотой

Фигуристка Худайбердиева показала новое фото в элегантном топе
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила новое фото в своих соцсетях. Девушка опубликовала снимок в элегантном коричневом топе, подчеркивающем ее фигуру.

«Сорри за жару в городе», — подписала снимок спортсменка.

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ девушки:

«Какие пухлые губки».

«Вот это жара!»

«Огонь, красавица».

19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2022 они завоевали бронзовые медали.

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