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Фигуристка Гулякова снялась в откровенной фотосессии

30 июня 2021, 23:39
Анастасия Гулякова. Фото Instagram
Анастасия Гулякова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анастасия Гулякова опубликовала новые фотографии в Instagram. Она показала снимки с фотосессии.

На фото спортсменка сидит на кресле. На ее обнаженное тело надет пиджак.

Публикация от ??? (@a_gulyakova)

Подписчики ее страницы остались в восторге от увиденного. «Афродита», «Настена, ну ты ваще!!!», «Огненная девушка», «Горячее, еще горячее! Ждем!», — эти и другие комментарии оставили они к записи.

В активе 18-летней спортсменки победа в Кубке России и третье место на этапе Гран-при в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQtQ7M0Juxr/

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Евгений Петров все материалы автора

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