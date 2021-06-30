Фигуристка Гулякова снялась в откровенной фотосессии
30 июня 2021, 23:39
Российская фигуристка Анастасия Гулякова опубликовала новые фотографии в Instagram. Она показала снимки с фотосессии.
На фото спортсменка сидит на кресле. На ее обнаженное тело надет пиджак.
Подписчики ее страницы остались в восторге от увиденного. «Афродита», «Настена, ну ты ваще!!!», «Огненная девушка», «Горячее, еще горячее! Ждем!», — эти и другие комментарии оставили они к записи.
В активе 18-летней спортсменки победа в Кубке России и третье место на этапе Гран-при в Москве.
Дополнительная информация:
Читайте также
3
Зачет
vs
10
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю