Фигуристка Гулякова снялась в откровенной фотосессии

Российская фигуристка Анастасия Гулякова опубликовала новые фотографии в Instagram. Она показала снимки с фотосессии.

На фото спортсменка сидит на кресле. На ее обнаженное тело надет пиджак.

Подписчики ее страницы остались в восторге от увиденного. «Афродита», «Настена, ну ты ваще!!!», «Огненная девушка», «Горячее, еще горячее! Ждем!», — эти и другие комментарии оставили они к записи.

В активе 18-летней спортсменки победа в Кубке России и третье место на этапе Гран-при в Москве.