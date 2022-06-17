Медведева выложила фото в синем купальнике: «Открываем купальный сезон»
Фигуристка Медведева в социальных сетях выложила фото в синем купальнике
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует в эффектном купальнике.
Евгения Медведева.
Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.
Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.
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