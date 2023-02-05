Туктамышева показала, как впервые покаталась на сноуборде

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала, как впервые покаталась на сноуборде.

«На самом деле я так и не поняла, что мне нравится больше. Лыжи показались мне чуть более безопасными, чем сноуборд. А это для меня супер важно, видимо из-за страха я не смогла прочувствовать весь спектр крутых эмоций, которое можно испытывать (учитывая, что я каталась впервые) но все равно, мне безумно понравилось и я точно это повторю! По крайней мере, надо наконец разобраться в каком я лагере», — написала Туктамышева в своем Telegram-канале.

26-летняя фигуристка ранее стала бронзовым призером своего 15-го в карьере чемпионата России, который завершился в Красноярске.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.