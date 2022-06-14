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Сегодня, 13:06

«Че ты там снимаешь?» Гном Гномыч осадил фигуристку Нугуманову, танцевавшую в прозрачном платье

Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

На видео девушка попыталась исполнить танец в прозрачном платье во время тренировки, однако сын бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко Александр (или Гном Гномыч) сразу осадил фигуристку: «Че ты там снимаешь?»

«Платье очень красивое! И ты сама красавица!», «Какая фигура шикарная», «Санёк уже интересуется, что Лиза там снимает», — так отреагировали подписчики в комментариях.

19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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