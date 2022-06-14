«Че ты там снимаешь?» Гном Гномыч осадил фигуристку Нугуманову, танцевавшую в прозрачном платье

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

На видео девушка попыталась исполнить танец в прозрачном платье во время тренировки, однако сын бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко Александр (или Гном Гномыч) сразу осадил фигуристку: «Че ты там снимаешь?»

«Платье очень красивое! И ты сама красавица!», «Какая фигура шикарная», «Санёк уже интересуется, что Лиза там снимает», — так отреагировали подписчики в комментариях.

19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.