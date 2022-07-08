«Круче оригинала»: фигуристка Нугуманова живьем исполнила хит МакSим

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новое видео в соцсетях.

На видео 19-летняя россиянка поет популярную песню МакSим «Знаешь ли ты». Подписчики оценили исполнение спортсменки: «Просто чудесная, восхитительная красотка», «Само обаяние», «Креативная девушка», «Круче оригинала», «У тебя красивый и нежный голосочек», «Отлично поёшь».

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.