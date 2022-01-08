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«Богиня, шикарная». Фигуристка Скопцова похвасталась точеным прессом в зеленых трусиках

Фигуристка Анастасия Скопцова показала откровенное фото в зеленом бикини
16:26
Анастасия Скопцова. Фото Instagram
Анастасия Скопцова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, опубликовала новый пост в своем Instagram.

21-летняя спортсменка показала фото на балконе в зеленом бикини.

«Богиня», — отреагировал один из пользователей в комментариях под фото.

«Шикарная фигура», — написал другой подписчик.

«Просто красотка», — оставил такой комментарий пользователь 852.maksim.

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