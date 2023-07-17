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Сегодня, 20:05

Загитова примерила новый образ: полупрозрачный комбинезон и вырезы на ягодицах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео с фестиваля VK Fest.

21-летняя девушка в ролике показала свой необычный наряд. На ней полупрозрачный комбинезон с вырезами на ягодицах, руках и ногах. Под комбинезоном у Загитовой только черное нижнее белье.

Ранее стало известно, что финансовое состояние фигуристки оценивается в 5 миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Алина Загитова. Американцы назвали Загитову самой сексуальной фигуристкой мира. И оценили ее состояние в миллионы долларов
Фигурное катание
Алина Загитова
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