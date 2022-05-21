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Сегодня, 15:59

«Время экспериментов». Косторная показала новый образ с рыжими волосами

Косторная показала новый образ с рыжими волосами
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алена Косторная показала свой новый имидж. Девушка кардинально сменила стиль, она заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.

«Летние каникулы — время экспериментов. Если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять свое мнение при себе», — подписал снимок Косторная.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, серебряной (2020) и двукратной бронзовой (2018, 2019) победительницей чемпионатов России.

В марте она во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и сейчас сотрудничает с Еленой Буяновой.

Алена Косторная
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