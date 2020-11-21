«Это были не те руки». Тарасова раскритиковала номер Тодоренко и Костомарова на шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением телеведущей Регины Тодоренко и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

— Я чувствовала, что что-то не так. Но когда номер начался... Она стояла одна, поднимала, опускала руки... Они были без позиции, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Это были не те руки. В них не было музыки. Она или неудобно стояла, и ее двигало... Руки были очень важны. А потом уже было все прекрасно, но я нашла место, где могла снять десятую.