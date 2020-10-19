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«Эталонный животик!» Жена Жиркова потрясла поклонников новым фото в купальнике

13:40
Инна Жиркова. Фото instagram.com Семейство Жирковых. Фото Instagram
Инна Жиркова. Фото instagram.com
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Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала в своем Instagram новое фото в купальнике. Жена 37-летнего футболиста показала снимок с отдыха.

«Скоро у детей каникулы, так хочется улететь туда, где тепло и греет солнышко. Обычно, каникулы мы проводим в Дубае, но, похоже, не в этот раз», — подписала фото Жиркова.

«Эталонный животик!» — отреагировал один из подписчиков Инны.

Юрий и Инна Жирковы вместе с 2008 года. Пара воспитывает троих детей.

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