«Есть неадекватные люди». Жена Малкина жестко ответила на критику мужа из-за американского паспорта

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — прокомментировала получение ее мужем американского паспорта.

— Травля после новости об американском паспорте? Он подрасстроился, я тоже. Ребята, Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну! Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это все (с паспортом — прим. «Чемпионата») было ради меня — это была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно.

И что началось: «А, америкос». Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый — это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живем! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья и это были вынужденные меры. Если многие этого не поняли — это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал, но мы с этим справились. Есть адекватные и неадекватные люди — что поделать", — сказала Кастерова в прямом эфире Instagram «Чемпионата».

Ранее информация о паспорте Малкина вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена. 33-летний форвард выступает за клуб из США с 2006 года, став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).